Ливень вернулся в Одессу: авто остановились в пробках, а пешеходам пришлось идти по щиколотку в воде (фото, видео)
09:04, 05 октября 2016Общество
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Хотя дождь был коротким, улицы успело залить так, что автомобили еле двигались.
Ливень в Одессе / 048.ua
Кратковременными, но мощными дождями поливало некоторые регионы в Украине. Так, через получасовой ливень в десятибальних пробках остановилась Одесса, передает ТСН.
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Хотя дождь и был коротким, улицы успело залить так, что автомобили еле двигались, а некоторым пешеходам приходилось идти по щиколотку в воде. Причина подтопления - забитые ливневые канализации.
Две недели назад тоже через забитые стоки город залило полностью. Тогда сотни машин почти оказались под водой.
Ранее, 20 сентября, Одессу накрыл мощный ливень, в результате которого в городе до утра оказались затоплены улицы и дороги, деревья повырывало с корнями.
Ливень в Одессе / 048.ua
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