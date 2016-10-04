В Киеве рецидивист избил работницу АЗС и украл кассовый аппарат (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный несколько раз ее ударил и, похитив кассовый аппарат, убежал. Заявительница подробно описала внешность правонарушителя, что значительно помогло правоохранителям в поисках подозреваемого. Неподалеку от места происшествия правоохранители догнали и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По словам задержанного, он недавно освободился из мест лишения свободы.

Эту информацию правоохранители проверяют.

Отмечается, что по данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюремного заключения.

Читайте такжеВ Измаиле будут судить вора, укравшего из закусочной сосиски, булочки и оборудование для хот-догов

Сейчас 26-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.