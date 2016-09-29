В Днепре вандалы украли часть памятника воинам АТО (фото)
22:08, 29 сентября 2016Происшествия
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У скульптуры девочки и воина, которая находится в музее АТО и является частью уличной композиции "Шляхами Донбасу", украли бронзовое яблоко.
Скульптура девочки и воина / dnpr.com.ua
В среду в Днепре осквернили скульптуру девочки и воина. Об этом в Facebook написала координатор центра помощи бойцам спецоперации на Донбассе Наталия Шулика.
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"Вчера вандалы украли яблоко... Я не даю оценку их действиям. Я просто прошу вернуть - анонимно, принести на место, с покаянием или без", - написала она.
Из рук у девочки украли яблоко / Скриншот
Как известно, памятник в Днепре "Яблоко для бойца" открыли 25 мая, он является частью экспозиции под открытым небом первого в Украине музея АТО.
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