В Днепре вандалы украли часть памятника воинам АТО (фото)

В среду в Днепре осквернили скульптуру девочки и воина. Об этом в Facebook написала координатор центра помощи бойцам спецоперации на Донбассе Наталия Шулика.

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"Вчера вандалы украли яблоко... Я не даю оценку их действиям. Я просто прошу вернуть - анонимно, принести на место, с покаянием или без", - написала она.

Как известно, памятник в Днепре "Яблоко для бойца" открыли 25 мая, он является частью экспозиции под открытым небом первого в Украине музея АТО.