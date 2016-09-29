Количество жертв отравленного алкоголя с Харьковщины растет: новая смерть зафиксирована на Житомирщине

Об этом сообщает ТСН.

Еще двое сейчас находятся в реанимации. Случай зафиксирован в Бердичеве. Как выяснили следователи налоговой милиции, мужчины употребляли водку, которую им продал местный житель.

Суррогат тот заказывал по почте из Харькова, разливал в бутылки и перепродавал. Напомним, на Харьковщине зафиксировано наибольшее количество смертей от отравления фальсификатом.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по состоянию на 15:00 27 сентября данной области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными суррогатами. Из общего числа пострадавших 23 человека умерли.

Кроме этого, в Донецкой области в г. Лиман зарегистрировано 9 случаев отравления суррогатами алкоголя, 5 из них завершились летально.

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В Николаеве из аналогичных причин умерли пять человек. Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, что повлекло тяжкие последствия).

27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Позже его объявили в розыск и задержали.

Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели 3 обыска в местах, где, предположительно, изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.