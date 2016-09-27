В Харьковской области установили личность производителя суррогатного алкоголя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна.

По словам прокурора, скорее всего, производителем является 27-летний харьковчанин.

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«Сегодня в Харькове следователи фискальной службы вместе с прокурорами провели три обыска в местах, где, предположительно, изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости. В обнаруженном цехе поддельный алкоголь разливался как в тетропаки, так и стеклянные бутылки. Изъятое направлено на экспертизу», - отметил Оганнисян.

Он сообщил, что установлен предполагаемый канал поставки сырья для изготовления контрафактной продукции. Это один из соседних с Харьковщиной регионов.

В прокуратуре не уточнили, задержали ли мужчину.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, что повлекло тяжкие последствия).

24 сентября в Волчанске Харьковской области суд арестовал владелицу магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей размер залога в 275 тыс. грн.

25 сентября в Харьковской области суд взял под круглосуточный домашний арест еще двух владельцев магазинов, где продавался суррогатный алкоголь. Прокуратура обжаловала эти решения.

Также в городе Лиман Донецкой области пять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, еще один мужчина находится в реанимации.

По данным прокуратуры, в результате отравления алкоголем погибли 18 человек. Госпродпотребслужба сообщает о 23 погибших.