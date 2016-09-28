Харьковчанин, подозреваемый в изготовлении ядовитого алкоголя, объявлен в розыск

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры Харьковской области Артура Оганнисяна.

По его данным, сегодня 27-летнему харьковчанину вынесено подозрение по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление товаров из недоброкачественного сырья, которое привело к отравлению людей). Поскольку в настоящее время место нахождение фигуранта производства неизвестно, вынесено постановление о розыске.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для предполагаемого производителя суррогатного алкоголя.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время следствию известно о 20 летальных случаях отравления суррогатами алкоголя. Кроме того, еще 23 человека находятся в медучреждениях Харькова и области. В частности, Волчанский район: 12 умерших, 6 госпитализированных, Изюмский район: 3 умерших, 12 госпитализированных; Харьковский район 3 умерших, 2 госпитализированных; Боровской район: 2 умерших; Барвенковский, Дергачевский районы и г. Харьков: 3 госпитализированных.

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Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по состоянию на 15:00 27 сентября данной области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными суррогатами. Из общего числа пострадавших 23 человека умерли.

Кроме этого, в Донецкой области в г. Лиман зарегистрировано 9 случаев отравления суррогатами алкоголя, 5 из них завершились летально. В Николаеве по аналогичным причинам умерли пять человек.

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Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, которое повлекло тяжелые последствия).

27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели 3 обыска в местах, где, предположительно, изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.