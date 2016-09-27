Жертвами ядовитого алкоголя на Харьковщине стали уже 23 человека

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы 27 сентября по состоянию на 15:00.

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"По информации Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области по состоянию на 15:00 27.09.2016 года среди жителей Харьковской области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными напитками (вероятно суррогат). Из общего числа пострадавших 23 человека умерли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области в г. Лиман зарегистрировано 9 случаев отравления суррогатами алкоголя, из них 5 завершились летально.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

24 сентября в Волчанске Харьковской области суд арестовал хозяйку магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей размер залога в 275 тыс. грн. 25 сентября в Харьковской области суд взял под круглосуточный домашний арест двух владельцев магазинов, где продавался суррогатный алкоголь. Прокуратура обжаловала эти решения. Также в городе Лиман Донецкой области пять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, это один человек сейчас находятся в реанимации.