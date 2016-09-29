В Харькове задержали организатора и сообщников производства смертельного алкоголя
В Харькове правоохранители задержали организатора и сообщников производства суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли несколько десятков человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 29 сентября, на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.
«Вчера были задержаны непосредственные организаторы и сообщники организатора в изготовлении большого объема суррогатного алкоголя. Их четверо: организатор и трое сообщников. Сегодня им будет объявлено о подозрении по ст. 204 Уголовного кодекса, после этого мы будем обращаться в суд для избрания им меры пресечения», - сказал Данильченко.
По его словам, следователи установили место изготовления суррогатного алкоголя - частные гаражи, установлен канал распространения - личные связи и социальные сети.
Данильченко отметил, что, по предварительным данным, в Харьковской области погиб 21 человек, были госпитализированы 24 человека. Сегодня в медучреждениях на лечении остаются 6 пострадавших.
В свою очередь первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов добавил, что организатор производства пока дает показания относительно приобретения сырья, изготовления продукции, каналов сбыта некачественной продукции. На сегодняшний день установлены два подпольных цеха и место хранения спирта.
По его сведениям, один из цехов - квартира в многоэтажном доме, акцизные марки изготавливались на цветном принтере. В начале июня организатор приобрел 1 литр такого спирта, использовал, после чего приобрел еще 100 литров этого спирта. Изготовленная продукция была распространена на территории области. Позже организатор приобрел 1 тонну спирта. Позже на территории области появились летальные случаи отравления.
«Организатор, зная об этих случаях, зная о качестве спирта, получает партию в объеме 4000 литров. Партию из 4 тысяч литров мы изъяли», - подчеркнул он.
Бежанов отметил, что продукция изготавливалась под видом известных брендов и распространялась как в Харьковской области, так и на территории других регионов.
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Бежанов подчеркнул, что в настоящее время в нескольких областях изымаются партии суррогата, отправленные харьковским организатором производства, и задерживаются лица, которые распространяли эту продукцию.
Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.
Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).
27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели три обыска в местах, где вероятно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.