В Харькове задержали организатора и сообщников производства смертельного алкоголя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 29 сентября, на брифинге сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

«Вчера были задержаны непосредственные организаторы и сообщники организатора в изготовлении большого объема суррогатного алкоголя. Их четверо: организатор и трое сообщников. Сегодня им будет объявлено о подозрении по ст. 204 Уголовного кодекса, после этого мы будем обращаться в суд для избрания им меры пресечения», - сказал Данильченко.

По его словам, следователи установили место изготовления суррогатного алкоголя - частные гаражи, установлен канал распространения - личные связи и социальные сети.

Данильченко отметил, что, по предварительным данным, в Харьковской области погиб 21 человек, были госпитализированы 24 человека. Сегодня в медучреждениях на лечении остаются 6 пострадавших.

В свою очередь первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов добавил, что организатор производства пока дает показания относительно приобретения сырья, изготовления продукции, каналов сбыта некачественной продукции. На сегодняшний день установлены два подпольных цеха и место хранения спирта.

По его сведениям, один из цехов - квартира в многоэтажном доме, акцизные марки изготавливались на цветном принтере. В начале июня организатор приобрел 1 литр такого спирта, использовал, после чего приобрел еще 100 литров этого спирта. Изготовленная продукция была распространена на территории области. Позже организатор приобрел 1 тонну спирта. Позже на территории области появились летальные случаи отравления.

«Организатор, зная об этих случаях, зная о качестве спирта, получает партию в объеме 4000 литров. Партию из 4 тысяч литров мы изъяли», - подчеркнул он.

Бежанов отметил, что продукция изготавливалась под видом известных брендов и распространялась как в Харьковской области, так и на территории других регионов.

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Бежанов подчеркнул, что в настоящее время в нескольких областях изымаются партии суррогата, отправленные харьковским организатором производства, и задерживаются лица, которые распространяли эту продукцию.

Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели три обыска в местах, где вероятно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.