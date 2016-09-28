За связи с террористами на Донбассе впервые арестовали гражданина Великобритании (видео)

18:07, 28 сентября 2016
Происшествия
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В Великобритании задержали причастного к сепаратистам на Донбассе мужчину.

В Великобритании задержали причастного к сепаратистам на Донбассе мужчину /

Об этом сообщает ТСН.

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41-летнего Бенджамина Стимсона обвиняют в терроризме, в частности в намерении совершить террористические акты на территории Украины.

"Стимсон - первый британец которого арестовали за связи с террористическими группировками на Донбассе. Пока дело Стимсона рассматривается в Вестминстерском суде, он будет находиться под стражей!, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее был арестован сторонник "ДНР", причастный к убийству 10 украинских военных.
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