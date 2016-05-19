На Донетчине СБУ задержала информатора "ДНР" и боевика (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что мужчину завербовал представитель "разведки" террористов летом 2014 года. С того времени информатор передавал заказчикам информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и личного состава сил антитеррористической операции вблизи населенных пунктов Первомайское, Пески и Водяное.

После получения данных террористы корректировали артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций. Пострадали также жилые дома мирных жителей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в районе проведения антитеррористической операции сотрудники СБУ задержали боевика так называемой "ДНР". Мужчина в мае-июле 2014 года во время оккупации террористами Краматорска с оружием в руках "охранял" захваченный горсовет.

Боевик лично заводил в здание патриотически настроенных местных жителей, которых террористы захватили и насильно удерживали. По оперативной информации, задержанный также участвовал в захвате краматорского отдела милиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.