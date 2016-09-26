Трагедия в Днепре: в полиции сообщили результаты экспертизы пули, изъятой из подозреваемого Пугачева

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян в ходе пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Дактилоскопия полностью подтверждает, что это он (Пугачев)... Только что эксперты дали нам подтверждение, о том, что отпечатки человека, который находится под арестом и человека, который является Пугачевым Александром 1973 года рождения, совпали. Этот вопрос снят. Второй снят вопрос, это то, что трасология полностью показала, что пуля, которую изъяли из тела Пугачева, это пуля, выпущенная из табельного оружия полицейского Артема", - сказал Троян.

Он добавил, что на данный момент по данному делу допрошены 37 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив поддельный паспорт.

В Днепре понедельник, 26 сентябре, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.