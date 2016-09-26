Убийство полицейских в Днепре: главврач рассказал о состоянии стрелка

Об этом рассказал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "112 Украина".

"Пугачев буквально пять минут назад экстубирован (интубационную трубку вытащили из просвета гортани и трахеи - Ред.). Его состояние стабильное, врачи сделали все возможное, чтобы не было значительных осложнений. Провели резекцию тонкого кишечника, который был пробит в четырех местах. Также пуля задела печень. Она прошла мимо почки и остановилась возле 12-го ребра, откуда ее и вытащили", - рассказал Рыженко.

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Уже через час, по словам главврача, с Пугачевым смогут пообщаться правоохранительные органы, а через неделю его могут выписать.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.255 "Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Полиция в Днепре объявила операцию "Перехват" по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков. По факту событий в Днепре открыто три уголовных производства.

В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.