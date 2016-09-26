Убийство полицейских в Днепре: главврач рассказал о состоянии стрелка
Операция подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре Александра Пугачева прошла успешно. Его состояние стабильное.
Об этом рассказал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "112 Украина".
"Пугачев буквально пять минут назад экстубирован (интубационную трубку вытащили из просвета гортани и трахеи - Ред.). Его состояние стабильное, врачи сделали все возможное, чтобы не было значительных осложнений. Провели резекцию тонкого кишечника, который был пробит в четырех местах. Также пуля задела печень. Она прошла мимо почки и остановилась возле 12-го ребра, откуда ее и вытащили", - рассказал Рыженко.
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Уже через час, по словам главврача, с Пугачевым смогут пообщаться правоохранительные органы, а через неделю его могут выписать.
Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.255 "Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".
Полиция в Днепре объявила операцию "Перехват" по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков. По факту событий в Днепре открыто три уголовных производства.
В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.