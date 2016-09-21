У безработного львовянина вытащили из автомобиля сумку с 1,5 миллиона гривень

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Львовской области, в Шевченковский отдел полиции Львова с заявлением о краже обратился 33-летний безработный львовянин.

Мужчина сообщил, что 20 сентября около 8:20 четверо неизвестных мужчин подъехали на иномарке к его автомобилю Mitsubishi Pajero, который был припаркован возле детского сада на одной из улиц города.

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Злоумышленники выбили стекло окна дверцы автомобиля и похитили из салона сумку, в которой находились деньги в сумме 1,5 миллиона гривень.

В полиции пока не сообщают, как объяснил мужчина происхождение и цель перевозки такой суммы денег.

Правоохранители устанавливают причастных к краже. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, содеянная в особенно больших размерах или организованной группой), предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.