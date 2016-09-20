В Одессе задержана преступная группа, грабившая посетителей развлекательных заведений

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, трое участников преступной группы задержаны в конце прошлой недели.

Отмечается, что злоумышленники совершали кражи и грабежи, в основном, в ночное время суток. Места они выбирали с большим скоплением людей - кафе, дискотеки, ночные клубы, пляжи и т. д.

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Установлено, что мужчины действовали, как правило, по наработанной схеме. В частности, подстерегали при выходе из развлекательных заведений граждан, которые были в состоянии алкогольного опьянения, заводили с ними «приятельские» разговоры, как бы в шутку начинали демонстрировать приемы борьбы или заключали в «дружеские объятия».

«Во время «демонстрации приемов» один из участников преступной группы незаметно снимал с пострадавших украшения и извлекал из карманов кошельки. Другие его подельники в это время стояли рядом и прикрывали преступные действия», - сообщили в главке.

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В результате принятых мер оперативники Управления уголовного розыска совместно с работниками Коминтерновского отдела полиции разоблачили в совершении указанных преступлений трех граждан. Ими оказались жители Одесской области в возрасте 22, 24 и 27 лет. Все они ранее судимы за кражи и грабежи.

Во время проведения санкционированных обысков по адресам проживания правонарушителей полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, патроны, резиновые дубинки, наручники, амуницию и форму охранников, а также значительную сумму денег и десятки ювелирных изделий.

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В отношении мужчин открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники проверяются на причастность к совершению других преступлений.