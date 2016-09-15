Нападение на турецких болельщиков перед матчем "Заря" - "Фенербахче": в полицию привезли семерых подозреваемых

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области Дарья Ярчук, в Приморский отдел полиции доставлены 7 человек. Их подозревают в том, что на улице Дерибасовской они совершили нападение на болельщиков турецкой команды.

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«В настоящее время их личности устанавливаются», - сказала Ярчук.

Пока не уточняется, являются ли напавшие болельщиками «Зари» или другой украинской команды.

Вместе с тем, по словам Ярчук, в больницу доставлены трое граждан Турции, пострадавших во время нападения ультрас.

«У двоих – легкие телесные повреждения, у одного – перелом ноги, ушибы», - сказала Ярчук.

Матч «Заря»-«Фенербахче» на стадионе «Черноморец» начался в 20.00, общественный порядок, как отметила Ярчук, обеспечивают 500 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в центре Одессы ультрас избили турецких болельщиков. По предварительным данным, в столкновениях участвовали порядка 20 человек, из которых подавляющее большинство – украинские фанаты.

По словам очевидцев, группа примерно из 12-15 ультрас с фаерами напала на фанатов турецкого футбольного клуба «Фенербахче», команда которого прибыла в Одессу для участия в матче с «Зарей» (Луганск). Иностранцы отдыхали в одном из кафе.