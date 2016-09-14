Возле Ривного произошло кровавое ДТП: погибли двое детей и водитель (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

"В результате столкновения автомобиля Peugeot Partner, который выезжал с трассы "Киев-Чоп" в направлении села Городище, на повороте столкнулся с грузовиком МАН. В результате ДТП на месте погиб ребенок и водитель Peugeot Partner", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кроме них, в салоне находилось еще трое детей и их мать, которых госпитализировали в медучреждения. Однако жизнь еще одного ребенка спасти не удалось.

Травмы получил и водитель грузовика, которого доставили в больницу.