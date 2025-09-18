В ряде областей сегодня действует І, желтый, уровень опасности.

На четверг, 18 сентября, в Украине объявили желтый уровень опасности. об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, во многих областях пройдут дожди и усилится ветер.

В частности, значительные осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"В большинстве южных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности.

В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях значительные дожди, местами грозы. В западных, а днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях уже ожидается погода без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +7°...+12°, на юго-востоке и востоке страны +10°...+15°. Днем по всей Украине температура будет в пределах от +15° до +20°.

