В горах сегодня очень холодно.

В Карпатах уже наступила настоящая осень. Пока в Украине еще фиксируют летнюю температуру, в горах она упала до "минусов". В частности, сегодня на горе Поп Иван утром было -2°. Об этом в Facebook сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 08:0018 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-западный, 8 м/с, температура воздуха -2°С", - сообщают спасатели.

На фото, которое опубликовала ГСЧС Франковской области, видно, что на высокогорье Карпат пока держится туман, а поверхности покрыты инеем.

Погода сегодня - прогноз на 18 сентября

В четверг, 18 сентября, в Украине прогнозируется прохладная и ветреная погода, а в отдельных регионах будут идти дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт с осадками и снижением температуры будет двигаться на восток. Таким образом, западные, северные и большинство центральных областей постепенно освободятся от дождевых облаков и будут иметь больше солнца. Зато на Левобережье ожидаются осадки и заметное похолодание.

Максимальная температура воздуха по стране в этот день составит от +15 до +20 градусов.

Характерная черта четверга - сильный, порывистый ветер северных направлений.

В столице 18 сентября дождей уже не предвидится, однако прогнозируется резкий и неприятный ветер. В течение дня температура поднимется максимум до +19 градусов.

