Уже завтра по всей Украине станет теплее.

В последние дни в Украине значительно похолодало и почти по всей стране прошли дожди. Такая погода продлится недолго. Уже завтра температура начнет расти, а вскоре она подскочит до летних +28°. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже 19 сентября повсеместно в Украине начнет теплеть, а на выходных вернется настоящее лето.

"В течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24...+28 градусов! Да еще и без осадков", - порадовала прогнозом Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что это похолодание в Украине не является окончательным, говорят и в Укргидрометцентре.

Синоптик Иван Семилит в комментарии Погода УНИАН рассказал, что похолодание произошло за счет поступления атмосферного фронта с осадками.

"А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения", - сказал синоптик.

По его словам, теплые дни еще будут, температура будет повышаться до +25°...+27° местами.

Отвечая на вопрос, на западе также еще может потеплеть, он отметил, что там "тоже могут быть такие высокие значения, до +25°...+27°".

