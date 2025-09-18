Председатель ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал принятые меры, как снижение рисков в ответ на ослабление рынка труда.

Доллар США в четверг, 18 сентября, пошел вверх после падения до минимума за 3,5 года. Трейдеры пытаются разобраться в последствиях позиции Федеральной резервной системы в отношении дальнейшего снижения процентных ставок.

Агентство Reuters пишет, что ФРС США снизила ставки на четверть процентного пункта и указала, что будет постепенно снижать стоимость заимствований до конца года. Председатель ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал принятые меры, как снижение рисков в ответ на ослабление рынка труда, но заявил, что центробанку не нужно спешить с смягчением политики.

Сразу после принятия решения о ставке доллар упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года - 96,224 по отношению к корзине основных валют, но затем резко подскочил на 0,44% до 97,074. Сегодня валюта продолжила рост и достигла 97,163.

При этом евро подешевел на 0,2% до 1,1791 доллара после того, как накануне достиг максимального с июня 2021 года уровня в 1,19185 доллара. В свою очередь фунт стерлингов подешевел на 0,2% до 1,3604 доллара после того, как поднялся до максимального с 2 июля уровня в 1,3726 доллара.

В то же время доллар США в отношении иены вырос на 0,2% до 147,245 после ослабления на 0,67% до минимума с 7 июля на уровне 145,495 иены.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,77 гривни за один евро.

