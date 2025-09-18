Рассказываем про восемь видов живых существ, которые унаследуют Землю, если мир будет уничтожен.

Теории о возможной глобальной катастрофе давно привлекают людей. Особенно многих интересует, каким может стать мир после апокалипсиса и кто сможет выжить.

Мы узнали, какие насекомые самые живучие и кто из животных составит им компанию на постапокалиптической Земле.

Какое животное переживет конец света

Люди часто считают, что могут приспособиться к любым условиях. Однако на нашей планете есть виды, чья способность к адаптации и выживанию значительно превышает нашу. Они могут выжить даже в самых экстремальных условиях - от интенсивной радиации до длительных и жестких периодов нехватки ресурсов.

Видео дня

Вот восемь видов, которые унаследуют Землю, если мир будет уничтожен.

Тихоходка

Победителем в номинации "какое самое живучее насекомое" стала тихоходка. Это микроскопическое существо способно выдерживать условия, которые уничтожили бы большинство известных форм жизни.

Столкнувшись с обезвоживанием, тихоходка просто останавливает свой метаболизм и годами живет без воды. Кроме того, она способна выдерживать экстремальные температуры - от почти абсолютного нуля до 150°C. Также она не боится радиации и может выжить в открытом космосе.

Для жизни и размножения тихоходкам достаточно тонкой пленки воды и подходящей химической среды.

Тараканы

Когда говорят о ядерном апокалипсисе, то всегда упоминают тараканов. Они способны переносить высокий уровень радиации, который убил бы людей и большинство животных. Это связано с их редким делением клеток.

Тараканы являются очень универсальными насекомыми. Они могут долго обходиться без воды и еды, а в пищу употребляют практически все. Однако их полная неуязвимость - миф. Ударная волна ядерного взрыва и экстремальная температура все же способны их убить.

В то же время те тараканы, которые будут далеко от эпицентра, смогут выжить, питаясь объедками и прячась в укрытиях. Даже без головы они могут прожить несколько дней благодаря своей уникальной дыхательной системе.

Стервятники

Несмотря на свой мрачный и несколько отталкивающий вид, эти птицы - мастера в вопросе выживания. Они питаются преимущественно падалью и выполняют функция уборщиков в экосистемах. Желудочный сок стервятников способен нейтрализовать вредоносные микробы, что позволяет им питаться даже разлагающейся плотью и не болеть.

Разыскивая пищу, эти птицы могут пролетать огромные расстояния. Однако они уязвимы к ядам, которые встречаются в остатках туш скота. В мире с сильным химическим загрязнением они выжить не смогут, однако без этого фактора стервятники смогли бы адаптироваться. В этом им помогла бы способность находить пищу в дефицитных условиях.

Акулы

У этих высших хищников широкий спектр адаптаций. Они способны выдерживать длительные перерывы между приемами пищи и могут питаться падалью, если нет другой еды.

Полярные и глубоководные акулы обитают в районах, которые защищены от внешнего влияния. Это может защитить их в случае глобальной катастрофы.

Гренландская акула потенциально способна прожить несколько столетий. Это указывает на умение адаптироваться к изменениям окружающей среды. При этом деоксигенация и закисление океана все же могут поставить их под угрозу.

Императорские пингвины

Этот вид пингвинов переносит экстремальный холод и дефицит продуктов. Их умение запасать жир помогает пережить антарктическую зиму. Например, их самцы способны голодать более трех месяцев во время высиживания яиц.

Плотно прилегающие перья и компактное тело императорских пингвинов позволяют им эффективно сохранять тепло. Слабым звеном является стабильность ледяного покрова. Он им нужен для питания и размножения.

Если катастрофа ускорит таяние морского льда или перекроет пингвинам доступ к добыче, это поставит их выживание под угрозу. Пока их среда обитания нетронута, а источники пищи остаются доступными, императорские пингвины готовы к постапокалиптического мира.

Вас также могут заинтересовать новости: