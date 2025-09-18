Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах России.

Численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться минимум на 25%, информирует Главное управление разведки МО Украины. Такие цифры, по их данным, фигурируют в закрытых демографических отчетах, циркулирующих в документообороте РФ.

"Уже сейчас предприятия России испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов. Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины", - отмечается в сообщении разведки в Telegram.

Одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора - начатая Россией война.

Видео дня

В ГУР напоминают, что во время боевых действий так называемая российская федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными. Большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды. Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Однако их тоже активно вербуют для участия в преступной войне, отмечают в ГУР.

"Такой подход кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", - отмечает разведка Украины.

Российские потери с начала полномасштабной войны

Как сообщал УНИАН, в частности вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что российские оккупанты во время летней наступательной кампании понесли огромные потери благодаря действиям Сил обороны Украины. Поэтому у врага нет сил для проведения новых крупных наступлений.

Согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 18 сентября общие потери россиян от начала широкомасштабного вторжения в Украину составили около 1 098 380 человек личного состава. В частности за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 930 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: