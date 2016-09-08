В Днепре водитель внедорожника с битой напал на маршрутку (видео)

Как сообщает 056.ua, возле исторического музея джип подрезал 87-ую маршрутку. Общение на повышенных тонах чуть не закончилось серьезной потасовкой.

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По словам водителя маршрутки, хозяин внедорожника решил, что 87-ая должна была уступить ему дорогу. Этого не произошло. Водитель джипа схватил с заднего сидения биту и начал угрожать маршрутчику. Затем мужчина ударил битой по 87-ой, разбив окно.

Против водителя джипа открыто криминальное производство по статье "Хулиганство".