В Днепре водитель внедорожника с битой напал на маршрутку (видео)
14:37, 08 сентября 2016Происшествия
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В Днепре мужчина за рулем внедорожника принялся доказывать водителю маршрутки, что тот должен был уступить ему дорогу. Когда у него закончились аргументы, он битой разбил окно маршрутки.
Против водителя с битой открыто криминальное производство по статье "Хулиганство" / Кадр из видео на YouTube
Как сообщает 056.ua, возле исторического музея джип подрезал 87-ую маршрутку. Общение на повышенных тонах чуть не закончилось серьезной потасовкой.
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По словам водителя маршрутки, хозяин внедорожника решил, что 87-ая должна была уступить ему дорогу. Этого не произошло. Водитель джипа схватил с заднего сидения биту и начал угрожать маршрутчику. Затем мужчина ударил битой по 87-ой, разбив окно.
Против водителя джипа открыто криминальное производство по статье "Хулиганство".
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