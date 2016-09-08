В Крыму российский военный сбил насмерть местного жителя (фото, видео)

11:03, 08 сентября 2016
Происшествия
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В результате ДТП в селе Доброе под Симферополем погиб местный житель. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил племянник погибшего, Русфет Кадыров.

По его словам, за рулем автомобиля был российский военный.

"На этот раз сбили насмерть моего дядю. В 2012 году убийца моей родной сестры и брата отделался условным сроком как главный архитектор Алушты. В этот раз за рулем авто был российский военный", - рассказал Кадыров.

Далее этим делом займется военная прокуратура.

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Отмечается, что ДТП случилось возле пешеходного перехода недалеко от остановки Доброе-2.

На данный момент подтверждения из других источников о том, что наезд совершен российским военным, нет.

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