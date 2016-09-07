Ситуация на Святошино, где бушует конфликт между застройщиками и жителями, стабилизирована - полиция

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По ее словам, на месте происшествия находится полиция, в том числе и сотрудники спецподразделений, и Нацгвардия. В случае совершения правонарушений активных участников будут доставлять в управление участка для предоставления правовой оценки их действиям.

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В полиции говорят, что пока им не поступали сообщения о пострадавших.

Оксана Блищик отметила, что после первого дня противостояния жителей Святошинского района и представителями застройщика полиция начала два уголовных производства - за хулиганство и блокирование транспортных коммуникаций.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 сентября, в столичном спальном районе вспыхнула массовая драка. Инцидент случился возле станции метро "Святошин". Неизвестные захватили парковку, на месте которой один из киевских застройщиков планирует возвести многоэтажку. Между местными жителями и "титушками" вспыхнула драка, в результате которой некоторым жителям разбили головы.