В Киеве грабитель, убегая с места преступления, погиб под колесами микроавтобуса (фото)

Как сообщает Еспресо.TV, по предварительным данным, двое воров рано утром влезли в квартиру одного из домов. Жители услышали их и попытались задержать.

Читайте такжеВ Киеве вследствие ДТП с участием патрульных полицейских пострадали дети (видео)Преступники принялись убегать, одному удалось перебежать Большую Кольцевую, а второй попал под колеса Mercedes Sprinter и скончался на месте.

После наезда на мужчину Mercedes врезался в столб.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рассечением лица, также он получил закрытую травму грудной клетки и живота.