В Киеве грабитель, убегая с места преступления, погиб под колесами микроавтобуса (фото)
12:44, 05 сентября 2016Происшествия
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В Киеве на Большой Кольцевой дороге грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter сбил насмерть мужчину.
Водитель получил тяжелые травмы / Фото espreso.tv
Как сообщает Еспресо.TV, по предварительным данным, двое воров рано утром влезли в квартиру одного из домов. Жители услышали их и попытались задержать.
Читайте такжеВ Киеве вследствие ДТП с участием патрульных полицейских пострадали дети (видео)Преступники принялись убегать, одному удалось перебежать Большую Кольцевую, а второй попал под колеса Mercedes Sprinter и скончался на месте.
После наезда на мужчину Mercedes врезался в столб.
Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рассечением лица, также он получил закрытую травму грудной клетки и живота.
Фото espreso.tv
На Большой Кольцевой дороге грабитель попал под колеса микроавтобуса Meрседес
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