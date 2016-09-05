В Киеве грабитель, убегая с места преступления, погиб под колесами микроавтобуса (фото)

12:44, 05 сентября 2016
Происшествия
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В Киеве на Большой Кольцевой дороге грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter сбил насмерть мужчину.

Водій отримав важкі травми / Фото espreso.tv

Как сообщает Еспресо.TV, по предварительным данным, двое воров рано утром влезли в квартиру одного из домов. Жители услышали их и попытались задержать.

Читайте такжеВ Киеве вследствие ДТП с участием патрульных полицейских пострадали дети (видео)Преступники принялись убегать, одному удалось перебежать Большую Кольцевую, а второй попал под колеса Mercedes Sprinter и скончался на месте.

После наезда на мужчину Mercedes врезался в столб.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рассечением лица, также он получил закрытую травму грудной клетки и живота.

Фото espreso.tv

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