В турецкой Анталье перевернулось судно с более чем 70 туристами

У берегов турецкой Антальи опрокинулось судно, на борту которого было более 80 человек. Об этом со ссылкой на Anadolu пишет «РБК».

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Корабль перевернулся в Средиземном море во время сильного дождя. По словам губернатора Антальи Мунира Караоглу, судно покинуло порт в Калеичи, в туристической части города, и опрокинулось примерно в 26,5 км от берега в районе Коньяалты.

К месту происшествия выдвинулись силы турецкой береговой охраны и морской полиции — им удалось спасти 73 человека. По словам Караоглу, информации о жертвах к настоящему моменту не поступало, спасательная операция продолжается.

В свою очередь Нurriyet пишет, что спасли 82 человека, еще одного ищут. Ранены были 33 туриста.