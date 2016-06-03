В Средиземном море затонуло судно, перевозившее до 700 мигрантов

Сейчас в Средиземном море идет спасательная операция, удалось спасти уже около 250 человек, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным СМИ, что в воде могло оказаться до 700 мигрантов.

За прошлую неделю были спасены примерно 5 тысяч 600 человек, около 880 человек погибли.

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С начала этого года в Средиземном море утонули порядка 2,5 тысяч человек. За тот же период прошлого года - 1,8 тысяч, в то время как за первые пять месяцев 2014 года - лишь 57 человек.

Шансы на то, что мигрант погибнет при попытке пересечь Средиземное море, в ООН оценили как один к 81.

В этом году через Средиземное море в Европу, по оценке ООН, попали более 200 тысяч человек. Почти три четверти добрались в Грецию из Турции. Около 47 тысяч человек смогли попасть в Италию.