Задержание представителей криминала на похоронах "вора в законе": полиция рассказала подробности (видео)
Среди задержанных в ходе спецоперации, которая прошла 28 августа в Святогорске, "воров в законе" не оказалось.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, в результате спецоперации были проверены личности 88 "добропорядочных граждан", в основном мелкого пошива, на уголовном жаргоне - шавки, хоть и с серьезными отбытыми сроками.
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"Рангом повыше товарищи отказались приезжать на сходку к нам в область, зная наш серьезный нрав и отношение к ним. В Донецкой области никаких "воров в законе" нет и не будет", - заверил Аброськин.
Также он добавил, что после соответствующей проверки ни один из "авторитетных товарищей", криминальную полицию Донетчины не заинтересовал.
Ранее УНИАН сообщал, что СБУ совместно с Национальной полицией задержала в районе Святогорска Донецкой области 106 криминальных авторитетов, прибывших на похороны «вора в законе «Лехи Краснодонского».