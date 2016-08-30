Задержание представителей криминала на похоронах "вора в законе": полиция рассказала подробности (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, в результате спецоперации были проверены личности 88 "добропорядочных граждан", в основном мелкого пошива, на уголовном жаргоне - шавки, хоть и с серьезными отбытыми сроками.

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"Рангом повыше товарищи отказались приезжать на сходку к нам в область, зная наш серьезный нрав и отношение к ним. В Донецкой области никаких "воров в законе" нет и не будет", - заверил Аброськин.

Также он добавил, что после соответствующей проверки ни один из "авторитетных товарищей", криминальную полицию Донетчины не заинтересовал.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ совместно с Национальной полицией задержала в районе Святогорска Донецкой области 106 криминальных авторитетов, прибывших на похороны «вора в законе «Лехи Краснодонского».