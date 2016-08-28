На Донетчине задержали более 100 криминальных авторитетов на похоронах "вора в законе" (фото)

СБУ совместно с Национальной полицией задержала в районе Святогорска Донецкой области 106 криминальных авторитетов, прибывших на похороны «вора в законе «Лехи Краснодонского».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, они задержаны «с целью проверки законности пребывания на территории Украины».

«Уголовник, известный организацией акций неповиновения осужденных в исправительных колониях, умер 25 августа от сердечного приступа из-за передозировки наркотиками», - отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы проверяют задержанных «авторитетов», в том числе прибывшие из России, Молдовы и временно оккупированных территорий, также на связи с террористами «ДНР/ЛНР», добавили в СБУ.