На Донетчине задержали более 100 криминальных авторитетов на похоронах "вора в законе" (фото)

19:36, 28 августа 2016
Политика
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Оперативники спецслужбы проверяют задержанных «авторитетов», в том числе прибывшие из России, Молдовы и временно оккупированных территорий, также на связи с террористами «ДНР/ЛНР».

Фото ssu.gov.ua

СБУ совместно с Национальной полицией задержала в районе Святогорска Донецкой области 106 криминальных авторитетов, прибывших на похороны «вора в законе «Лехи Краснодонского». 

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, они задержаны «с целью проверки законности пребывания на территории Украины».

Фото ssu.gov.ua

«Уголовник, известный организацией акций неповиновения осужденных в исправительных колониях, умер 25 августа от сердечного приступа из-за передозировки наркотиками», - отмечается в сообщении. 

Фото ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы проверяют задержанных «авторитетов», в том числе прибывшие из России, Молдовы и временно оккупированных территорий, также на связи с террористами «ДНР/ЛНР», добавили в СБУ.

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