На Ивано-Франковщине автобус из Днепра попал в ДТП: 10 пострадавших (видео)

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 5 августа в 05:22 в селе Нижнев Тлумачского района автобус Renault, осуществлявший перевозку пассажиров по заказу по маршруту «г.Днепр – г.Тлумач Ивано-Франковской области», столкнулся с металлической опорой моста через реку Днестр.

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Сотрудники государственной пожарно-спасательной части №5 г. Тлумач на месте происшествия с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя и отключили клеммы аккумуляторной батареи.

В Тлумачскую центральную районную больницу госпитализированы водитель и 9 пассажиров с различными травмами. На месте ДТП оказана медицинская помощь 5 пассажирам с легкими травмами. Всего в салоне автобуса находилось около 50 человек.

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К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от Управления ГСЧС в области было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Спасатели ликвидировали последствия ДТП. Пострадавшим оказывается соответствующая медицинская помощь.