В Одессе на автостоянке сгорели пять гаражей (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 1 августа в 17.20 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на большой площади сухой травы - на перекрестке улиц Радостная и Генерала Петрова.

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К месту вызова в 17.30 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению пожара.

«На момент прибытия спасателей огнем уже были охвачены два гаража гаражного общества на ул. Радостная, 23/1, которые находились на краю горящего поля», - отметили в пресс-службе.

По прибытию основных сил оперативно-спасательной службы сотрудники ГСЧС создали две оперативных участка: тушение пожара в гаражах и локализация возгорания сухой травы на открытой местности.

С использованием специального инструмента спасатели открывали ворота охваченных пожаром гаражей, тушили огонь и эвакуировали имущество граждан.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных было приостановлено дальнейшее распространение пожара на другие гаражи автомобильной техники стоянки № 19 ООО «ВСА», а также на открытой местности. Пожар в 18.52 был локализован и в 20.05 ликвидирован», - говорится в сообщении.

В результате пожара повреждены 5 автомобильных гаражей и личное имущество владельцев, уничтожена сухая трава и мусор на открытой местности общей площадью 4 га.

На вышеназванной автостоянке расположено более 150 гаражей с частным автотранспортом.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц основной пожарной техники и 28 человек личного состава.