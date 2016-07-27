В России нашли мертвым высокопоставленного чиновника ФСБ

По неофициальной информации, он был найден в своей квартире с колотыми ранами, передает "КоммерсантЪ".

Официально эта информация пока не подтверждается — в УФСБ РФ эти данные никак не комментируют. Не комментирует и супруга Бондаренко, которая в настоящий момент является депутатом краевой Думы.

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Как неофициально сообщили источники "Ъ", информация о том, что скончался Сергей Викторович Бондаренко, появилась еще днем, однако о насильственной смерти никто не говорил. Самого Бондаренко источники охарактеризовали как одного из самых сильных профессионалов в управлении, который вел все громкие коррупционные дела. 31 июля ему бы исполнилось 50 лет.

Позже в УФСБ по Ставропольскому краю радиостанции "Говорит Москва" не подтвердили данные об убийстве замначальника ведомства: "Это дезинформация, никто его не убивал".