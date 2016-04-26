Российский инженер найден мёртвым на военной базе в Ираке

"Да, мы можем подтвердить эту информацию", — заявил первый секретарь посольства в Багдаде Александр Козин, сообщает РИА Новости. По его словам, "насильственные причины смерти исключаются".

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Дипломат сообщил также, что в настоящее время местные власти проводят расследование причин смерти российского инженера. "Мы находимся в тесной координации с местными властями", — сказал Козин.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что российский инженер, который занимался техническим обслуживанием военных самолетов на военно-воздушной базе Эль-Кут, расположенной в провинции Васит в 180 километрах к юго-востоку от Багдада, в понедельник найден мертвым в своей комнате.