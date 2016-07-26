В Херсоне посетитель детского отдела супермаркета ударил ножом патрульного

Как сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook, около 19:00 25 июля в ходе отработки кражи в супермаркете к патрульным обратились покупатели.

Они рассказали, что в детском отделе находится лицо, у которого, возможно, есть оружие.

"Блюстители порядка сразу бросились туда. Там оказался мужчина с ножом в руках. На требование полицейских положить нож на пол человек начал убегать", - сказано в сообщении.

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У дверей нападающий ударил ножом патрульного, который перекрывал ему выход, попав тому в грудную клетку.

"Человека задержали. Патрульного немедленно доставили в больницу", - сообщили в полиции.

В ходе поверхностной проверки у мужчины обнаружили 8 ножей и опасную бритву.

На место происшествия вызвали следователей. Продолжаются следственные действия.