В сети появилось видео с 17-летним афганцем, устроившего бойню в поезде на юге Германии

Об этом сообщает Slon со ссылкой на Site Intelligence Group, которая занимается мониторингом сообщений джихадистов.

В двухминутном видео террорист, которого зовут Мохаммед Рияд, называет себя «солдатом халифата» и обещает новые атаки ИГИЛ «в каждом поселке, городе и аэропорте». Он также призвал всех, кто хочет вступить в ряды ИГИЛ, но не имеет возможности поехать в Сирию, убивать «вероотступнические армии» в странах проживания.

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Также в сети обнародовали видео, на котором видны последствия атаки террориста.

Ролик появился в социальной сети Youtube.

Человек, который снимает поезд изнутри, показывает состояние вагона и пострадавших людей.

Внимание! Видео ниже содержит сцены насилия, не рекомендовано к просмотру лицам до 18 лет

Напомним, 17-летний беженец из Афганистана напал на пассажиров поезда, следовавшего из Хайдингсфельда в Вюрцбург, вечером 18 июля. Преступник был вооружен топором и ножом, в результате его действий пострадали 20 человек, пятерым из которых понадобилась госпитализация.

Нападавший был застрелен полицейскими при попытке скрыться с места происшествия.