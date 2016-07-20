Полиция расследует нападение с ножом на журналистку украинского Forbes в Киеве

Как сообщает отделе коммуникации полиции Киева, накануне в районное управление полиции поступило сообщение от врачей, что к ним за медицинской помощью обратилась 25-летняя девушка с резаными ранами левого предплечья и плеча. Потерпевшая указала, что работает редактором издания.

Со слов потерпевшей, инцидент произошел на проспекте Победы в Соломенском районе. Она вместе со своим знакомым отдыхала в парке, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина вел себя агрессивно и спровоцировал столкновение.

В результате приятелю девушки удалось убежать от нападавшего, она же получила телесные повреждения, после чего обратилась за помощью к врачам.

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В Соломенском управлении полиции у девушки приняли заявление о совершении нападения на нее. По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя.

Как написала на своей странице в Facebook главный редактор Forbes Woman (приложение к журналу Forbes) Мария Рыдван, на нее "в парке без видимой причины налетел какой-то мужчина и трижды ударил ножом".