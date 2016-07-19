В Ровно неизвестные подожгли автомобиль журналиста и депутата горсовета

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ровенской области, автомобиль был припаркован возле многоэтажки по месту жительства пострадавшего.

По предварительной информации, причиной возгорания является поджог. Огнем поврежден моторный отсек и капот автомобиля.

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Потерпевший связывает это происшествие со своей профессиональной деятельностью. Он уже много лет работает в сфере журналистики, является владельцем одного из Интернет-изданий, директором одного из местных телеканалов, до недавнего времени долгое время был собственным корреспондентом телеканала «1+1».

«Это или кто-то поблагодарил меня за деятельность на "1+1", но это мало вероятно. Более вероятно то, что наказали владельца портала, где публикуются и блоги, и материалы, которые много кому не нравятся», - говорит Курсик.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.