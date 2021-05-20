Инцидент произошел 14 мая.

В селе Пляцина Винницкой области в пруду утонул 13-летний подросток, который бросился спасать тонущего младшего брата.

Об этом пишет «Обозреватель».

Трагедия произошла 14 мая. Двое братьев, 10-летний Костя и 13-летний Назар Коновалюки пошли гулять с друзьями. Родителям они сказали, что будут в парке, но отправились на пруд и решили искупаться.

Когда младший брат стал тонуть, старший бросился ему на помощь.

«Говорят, что парень умел плавать. Он подплыл к тонущему брату и оттолкнул его ближе к берегу. А когда Костя оглянулся, то Назара уже не было видно, только пузыри на поверхности воды», – говорится в публикации.

Читайте такжеВ Черкасской области во время рыбалки под лед провалились три человека, среди которых ребенокПо словам одного из спасателя, мальчика нашли на глубине примерно 3,5 метра. Медики уже ничем не могли помочь Назару.

Полицейский эксперт предварительно установил, что парню судорогой свело правую ногу, поэтому он мог пойти на дно.

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Автор: Катерина Шварц