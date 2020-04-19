В Ивано-Франковске пьяный водитель врезался в дом: пассажирка погибла, пострадал ребенок

12-летний ребенок находится в реанимации.

В Ивано-Франковске задержали виновника ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, ДТП произошло в Ивано-Франковске вчера на улице Гаркуши в 22:10.

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"Водитель автомобиля Audi A3 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дом, после чего транспортное средство отбросило на проезжую часть. За рулем автомобиля находился 35-летний водитель, а в салоне - 35-летняя женщина и 12-летний ребенок. Речь о семье из Ивано-Франковска. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки и их доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм в медучреждении скончалась женщина-пассажир, а ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Водитель в ДТП не травмировался, другие участники дорожного движения не пострадали.

"Правоохранители выяснили, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения - у него медики взяли кровь для анализа. За совершенное жителя Ивано-Франковска задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.