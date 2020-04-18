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На Волыни полиция задержала местного жителя, который убил в лесу налоговика

21:01, 18 апреля 2020
Происшествия
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Иллюстрация: Peter.Thurgood via flickr.com

Как сегодня сообщила пресс-служба полиции в Волынской области, вчера, 17 апреля, в лесном массиве вблизи села Гречища Любешевского района 52-летний местный житель, разряжая охотничий карабин, случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка. От ранения мужчина скончался.

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Как отмечается в сообщении, правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла на охоте, когда 52-летний житель Любешевского района пытался поймать падающее ружье и случайно нажал на курок. Пуля попала потерпевшему в голову.

Погибший мужчина работал в налоговой службе Волынской области. Женат, имеет ребенка.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине правоохранители задержали двух злоумышленников, которые перевозили в багажнике автомобиля тело убитого мужчины.

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