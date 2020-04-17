Во Львове загорелся центр реабилитации участников АТО (фоторепортаж)
Во Львове вспыхнул пожар в помещении центра реабилитации участников АТО.
Кадры инцидента свидетели выложили в Facebook.
Очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать поджог.
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Подтвердил предположения относительно этого и мэр Львова Андрей Садовый.
«Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитиным. Так выглядит, что Центр реабилитации участников АТО «Феникс» на ул. Кульпарковской подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители», – написал он в Twitter.
Администрация заведения готовит документы на выделение средств через областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.
«Львов готов присоединиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние», – подчеркнул Садовый.
Как сообщал УНИАН, на левом берегу Киева 17 апреля вспыхнул ресторан "Новая земля".