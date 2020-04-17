Столб черного дыма между многоэтажками: в Киеве горит ресторан (фото, видео)

В кадр попал большой столб черного дыма над озером.

На левом берегу Киева 17 апреля загорелся ресторан "Новая земля".

Видео очевидцев выложено на странице сообщества ДТП. Киев.

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В кадр попал большой столб черного дыма над озером.

«Возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем здании кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место происшествия выехали пожарные двух частей», – сообщили в ГСЧС изданию Сегодня.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Гетьмана провалился асфальт. Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля. После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.