Столб черного дыма между многоэтажками: в Киеве горит ресторан (фото, видео)
15:08, 17 апреля 2020Происшествия
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В кадр попал большой столб черного дыма над озером.
bigkyiv.com.ua
На левом берегу Киева 17 апреля загорелся ресторан "Новая земля".
Видео очевидцев выложено на странице сообщества ДТП. Киев.
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В кадр попал большой столб черного дыма над озером.
«Возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем здании кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место происшествия выехали пожарные двух частей», – сообщили в ГСЧС изданию Сегодня.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Гетьмана провалился асфальт. Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля. После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.
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