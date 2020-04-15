Резал, пока нож не сломался: в Одесской области сосед жестоко убил 90-летнюю женщину

У погибшей пенсионерки – черепно-мозговая травма и многочисленные ножевые ранения.

В Лиманском районе Одесской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве 90-летней женщины.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера погибшую с черепно-мозговой травмой и многочисленными ножевыми ранениями по месту жительства – в частном доме города Доброслав – обнаружил ее сын.

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В тот же день по подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 44-летнего соседа пенсионерки, который, как выяснилось, подрабатывал у нее, помогая по хозяйству.

Отмечается, что по месту жительства мужчины изъяли вещественные доказательства. В частности, окровавленную рукоятку от ножа, которым была убита женщина и похищенные у нее 800 грн. Кроме того, в мусорном баке на соседней улице полицейские нашли кроссовки подозреваемого со следами крови.

Во время задержания злоумышленник был в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего объяснить не смог. Позднее, с его слов, стало ясно, что перед убийством между ним и пенсионеркой произошел конфликт – якобы она была недовольна выполненной им работой.

Изъятые вещи правоохранители направили на экспертизу. Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации местных жителей, женщине было нанесено 10 ножевых ранений, в том числе в область шеи и живота, затем нож сломался.

На след злоумышленника правоохранителей вывела служебная собака.