В Одесской области мужчина застрелил своего психически больного брата

По информации местных жителей, психически больной мужчина часто проявлял агрессию и мог навредить окружающим.

В селе Лески Килийского района Одесской области задержан мужчина, застреливший своего психически больного брата.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 5 апреля.

Отмечается, что конфликты между мужчинами случались и раньше.

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«На этот раз 43-летний мужчина выстрелил в старшего брата из ружья. Подозреваемый объясняет свой поступок тем, что целый день ссорился с родственником, потому что тот, якобы, под действием алкоголя требовал денег на дополнительную порцию», - сообщили в главке.

По словам подозреваемого, из окна он увидел бегущего к нему с улицы родственника, и, чтобы избежать драки, схватил ружье и выстрелил. От полученного огнестрельного ранения 48-летний потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства - ружье, стреляную гильзу, окровавленную одежду.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Кроме того, после проведения всех необходимых экспертиз, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности и за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, которые хранились без соответствующих разрешительных документов и, по словам правонарушителя, были им найдены.

До избрания меры пресечения фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По информации местных жителей, указанные мужчины – сводные братья. Старший страдал психическими расстройствами, и накануне убийства вернулся из психоневрологического диспансера после очередной госпитализации. Со слов очевидцев, он часто проявлял агрессию, мог нанести вред себе и другим людям. Скорую помощь вызвал младший брат.