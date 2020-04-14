СБУ выложила записи разговоров о планировании убийства россиянами добровольца Осмаева

Фигуранты разговоров обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, сокрытия следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи разговоров с участием завербованного ФСБ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова о планировании убийства добровольца Адама Осмаева.

Аудиозаписи размещены на странице СБУ в Facebook.

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«СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно доказывают - генерал-майор Шайтанов является агентом ФСБ РФ. Это зафиксировано на аудиозаписях разговоров, во время которых, в частности, планировали и подготовку терактов. Обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, сокрытия следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ», - сообщают в СБУ.

По данным спецслужбы, записанные разговоры об организации убийства Осмаева велись в октябре, ноябре 2019 года и феврале 2020 года.

Также в спецслужбе добавили, что агентурные встречи Шайтанова происходили во Франции, Германии, Хорватии и Украине.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали генерал-майора Шайтанова сегодня, 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо из бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Справка УНИАН. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Амину Окуеву. Тогда нападающий тяжело ранил Осмаева.

По данным полиции, нападавшим оказался агент российских спецслужб, который был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Александр Дакар. Он был задержан.

Кроме того, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супругов Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

12 января 2020 года правоохранители заявили о задержании исполнителей нападения, среди которых был Игорь Редькин. Он содержится под стражей.