На левом берегу Киева произошел взрыв с последующим пожаром (фото, видео)

В ГСЧС сообщили, что в 11:54 пожар на подстанции был локализован, а в 12:03 ликвидирован.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в здании трансформаторной подстанции на улице Ревуцкого, 40, вблизи станции метро "Харьковская".

Читайте такжеПожар в Чернобыльской зоне: дымом затянуло территорию ЧАЭС (фоторепортаж, видео)

По словам очевидцев, во время происшествия прогремел взрыв, передает obozrevatel.com. Позже информацию подтвердили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

На место прибыли спасатели ГСЧС. "У нас нет информации о взрыве. Нам известно, что горит подстанция. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. На этот момент подан ствол на тушение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", – сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

На странице "Позняки, Осокорки, Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на" в Facebook уточнили, что первая машина спасателей была на месте уже через пять минут, а вторая – примерно через 20.

Позже на официальном сайте ГСЧС появилась информация, что в 11:54 пожар на подстанции был локализован, а в 12:03 ликвидирован. Площадь пожара составила 15 кв м.

В результате пожара в Дарницком районе Киева жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе ведомства.