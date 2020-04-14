В Черниговской области горел хутор «Обирок», основанный режиссером Кантером

В эко-поселении, созданном режиссером Леонидом Кантером, сгорел дом и две хозяйственные постройки.

В Черниговской области полиция расследует обстоятельства пожара на художественном хуторе «Обирок».

Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По информации правоохранителей, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

По сообщению пресс-службы управления ГСЧС в области, вчера в 13:25 спасателям г. Бахмач поступила информация, что в с. Кациры, расположенном в 35 км от районного центра, на открытой территории произошло возгорание остатков сухой растительности. Неконтролируемый огонь порывами ветра перекинулся на два здания хозяйственного назначения и жилой дом.

Отмечается, что пожар в 16:55 был локализован, а в 18:40 окончательно ликвидирован.

По сведениям ГСЧС, площадь пожара составила 5 га, уничтожено два здания хозяйственного назначения, кровля и перекрытие жилого дома.

В то же время в социальных сетях очевидцы сообщили, что пожар начался из-за поджогов с нескольких сторон.

«После нескольких поджогов на присеймских лугах огонь дошел до наших Кацир, уничтожил дом с зеленой крышей и гончарный дом, выпалил все вокруг Довжика вместе с деревьями, перекинулся дальше и пошел в леса вокруг Максимовщины. Там горело всю ночь. По состоянию на 8 утра 14 апреля горения на Кацирах нет. Леса горят. Стража есть», - говорится в сегодняшней заметке на странице художественного хутора «Обирок» в Facebook.

Хутор «Остров Обирок» был создан в 2007 году на месте заброшенного села на Черниговщине режиссером Леонидом Кантером и его женой. «Обирок» состоит из хуторов Кациры, Прохоры и Короли. На художественный хутор его основатели переехали из Киева. В 2007-2012 годах на хуторе восстановили поврежденные электросети, почистили колодцы, привели в порядок разграбленные дома.

В заброшенном сарае супруги и волонтеры построили кинотеатр, получивший интересное название «Киносарай». Кроме разового показа кинолент, там также проводят кинофестивали.

Проводились также фестивали посева и жатвы пшеницы «Хлеб своими руками», в 2017 году с фестивалем «Хлеб» был объединен фест «Мама Африка».

Главная цель арт-хутора - привлечь как можно больше людей к искусству в окружении полесской природы.

В 2018 году режиссер Кантер покончил жизнь самоубийством.