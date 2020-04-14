Пожары в Чернобыле: один спасатель попал в больницу (видео)
11:22, 14 апреля 2020Происшествия
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Один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице.
В зоне отчуждения не утихает огонь / фото facebook.com/dazv.gov.ua
Один спасатель получил травмы во время тушения пожара в Чернобыльской зоне.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Огонь не утихает в зоне отчуждения. А накануне он бушевал уже в пригороде Припяти. Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции.
По данным ГСЧС один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице. Огонь, говорят спасатели, контролируют. Сегодня в помощь этому стал дождь.
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