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Пожары в Чернобыле: один спасатель попал в больницу (видео)

11:22, 14 апреля 2020
Происшествия
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В зоне отчуждения не утихает огонь / фото facebook.com/dazv.gov.ua

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Огонь не утихает в зоне отчуждения. А накануне он бушевал уже в пригороде Припяти. Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции.

По данным ГСЧС один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице. Огонь, говорят спасатели, контролируют. Сегодня в помощь этому стал дождь.

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