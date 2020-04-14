Завербованный Россией генерал-майор СБУ планировал убийство известного добровольца Осмаева (фото)

Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы.

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио - и видеозаписи", – отметили в СБУ.

По заданию ФСБ Шайтанов собирал и передавал разведывательную информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в ООС, международном сотрудничестве украинских спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны и др.

Служба сняла неоднократные встречи генерал-майора с русскими в Германии, Франции и Хорватии.

У следствия также есть неопровержимые доказательства, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

СБУ заявляет, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную русскую поисковую систему «Яндекс».